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Мотоцикл и автомобиль столкнулись на Закарпатье в больнице оказалась женщина с ребенком

Киев • УНН

 • 10760 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. На въезде в город Хуст в Закарпатской области произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, в результате чего погиб один человек, а в больницу попали три человека, среди которых маленький ребенок. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Закарпатской области, передает УНН.

Мотоцикл и автомобиль столкнулись на Закарпатье в больнице оказалась женщина с ребенком

"Вчера, 29 апреля, около 11:40, на линию "102" поступило сообщение об аварии с пострадавшими при въезде в Хуст. Полицейские, прибывшие по вызову, выяснили, что столкнулись автомобиль Hyundai Accent и мотоцикл Honda Gold Wing" , - говорится в сообщении.

Как предварительно установили полицейские, 31-летний водитель автомобиля, житель села Сокирница, пересекая встречную полосу, не предоставил преимущество в движении мотоциклу. В результате произошло столкновение.

"В результате аварии пассажирка мотоцикла - 32-летняя ужгородка - погибла на месте аварии, а водитель мотоцикла - 48-летнего жителя Ивано-Франковской области - госпитализировали с политравмой в реанимацию. В результате полученных в результате ДТП травм, в больнице также оказались пассажиры иномарки - 28-летняя жительница села Сокирница и ее 5-летняя дочь", - отметили в полиции.

По факту аварии полиция начала следствие. Так, открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего. Следствие по этому делу продолжается.

Напомним, в Одессе автомобиль совершил наезд на пешехода, после чего наехал на бетонную стену дома. В результате ДТП погиб один человек.

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