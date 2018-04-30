Мотоцикл та автомобіль зіткнулися на Закарпатті: у лікарні опинилася жінка з дитиною
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На в’їзді у місто Хуст у Закарпатській області сталася ДТП за участю автомобіля та мотоцикла, внаслідок чого загинула одна людина, а у лікарню потрапили троє людей, серед яких маленька дитина. Про це повідомив відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає УНН.
"Вчора, 29 квітня, близько 11:40, на лінію "102" надійшло повідомлення про аварію з потерпілими при в’їзді у Хуст. Поліцейські, що прибули за викликом, з’ясували, що зіткнулися автомобіль Hyundai Accent та мотоцикл Honda Gold Wing", – йдеться в повідомленні.
Як попередньо встановили поліцейскі, 31-річний водій автомобіля, мешканець села Сокирниця, перетинаючи зустрічну смугу, не надав перевагу у русі мотоциклу. Внаслідок цього відбулося зіткнення.
"У результаті аварії, пасажирка мотоцикла – 32-річна ужгородка – загинула на місці аварії, а водія мотоциклу – 48-річного мешканця Івано-Франківщини – госпіталізували з політравмами до реанімації. Внаслідок отриманих у результаті ДТП травм, у лікарні також опинилися пасажири іномарки – 28-річна мешканка села Сокирниця та її 5-річна донька", – зазначили у поліції.
Наразі за фактом аварії поліція розпочала слідство. Так, відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого. Слідство у цій справі триває.
Нагадаємо, в Одесі автомобіль скоїв наїзд на пішохода, після чого наїхав на бетонну стіну будинку. Внаслідок ДТП загинула одна людина.