Мосул за неделю покинули 13 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. С 29 декабря более 13 тыс. человек покинули иракский Мосул, который считается последним оплотом группировки "Исламское государство" в стране, город окружили правительственные войска, передает УНН со ссылкой на ВВС.
По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, за день город покидали около 2 тыс. 300 беженцев. Это почти в полтора раза больше, чем раньше.
Увеличение потока беженцев ООН связывает с началом второй фазы операции иракской армии по освобождению Мосула от боевиков "Исламского государства".
Сейчас уже освобождены несколько районов на востоке города. По данным ООН, туда начала поступать гуманитарная помощь.
Всего с начала операции Мосул покинули 130 тыс. человек, подсчитали в ООН.
Наступление правительственных войск на город началось в середине октября - через два года после того, как его захватили джихадисты.
В операции принимают участие силы безопасности Ирака, курдские вооруженные формирования, арабские суннитские племена и шиитские ополченцы при поддержке военных самолетов и советников коалиции под предводительством США.
Военные сталкиваются с ожесточенным сопротивлением со стороны боевиков.