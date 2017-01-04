Мосул за тиждень покинули 13 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Від 29 грудня понад 13 тисяч людей покинули іракський Мосул, який вважається останнім оплотом угруповання "Ісламська держава" в країні, місто оточили урядові війська, передає УНН з посиланням на ВВС.
За словами представника ООН Стефана Дюжарріка, за день місто залишали близько 2 тис. 300 біженців. Це майже в півтора рази більше, ніж раніше.
Збільшення потоку біженців ООН пов'язує з початком другої фази операції іракської армії зі звільнення Мосула від бойовиків "Ісламської держави".
Зараз вже звільнені кілька районів на сході міста. За даними ООН, туди почала надходити гуманітарна допомога.
Загалом з початку операції Мосул покинули 130 тисяч людей, підрахували в ООН.
Наступ урядових військ на місто почався в середині жовтня - через понад два роки після того, як його захопили джихадисти.
В операції беруть участь сили безпеки Іраку, курдські збройні формування, арабські сунітські племена й шиїтські ополченці за підтримки військових літаків і радників коаліції під проводом США.
Військові стикаються із запеклим опором з боку бойовиків.