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Мосул за тиждень покинули 13 тисяч людей

Мосул за тиждень покинули 13 тисяч людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Від 29 грудня понад 13 тисяч людей покинули іракський Мосул, який вважається останнім оплотом угруповання "Ісламська держава" в країні, місто оточили урядові війська, передає УНН з посиланням на ВВС.

За словами представника ООН Стефана Дюжарріка, за день місто залишали близько 2 тис. 300 біженців. Це майже в півтора рази більше, ніж раніше.

Збільшення потоку біженців ООН пов'язує з початком другої фази операції іракської армії зі звільнення Мосула від бойовиків "Ісламської держави".

Зараз вже звільнені кілька районів на сході міста. За даними ООН, туди почала надходити гуманітарна допомога.

Загалом з початку операції Мосул покинули 130 тисяч людей, підрахували в ООН.

Наступ урядових військ на місто почався в середині жовтня - через понад два роки після того, як його захопили джихадисти.

В операції беруть участь сили безпеки Іраку, курдські збройні формування, арабські сунітські племена й шиїтські ополченці за підтримки військових літаків і радників коаліції під проводом США.

Військові стикаються із запеклим опором з боку бойовиків.

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