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Мосул, с начала военной операции, покинули 10,5 тыс. человек

Мосул, с начала военной операции, покинули 10,5 тыс. человек

Киев • УНН

 • 7919 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. С начала военной операции в Мосуле 10 тыс. 500 человек смогли покинуть свои дома и выбраться из города и его окрестностей. Все перемещенные лица получают помощь от гуманитарных учреждений ООН, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООН.

"Более 10 тыс. 500 человек были зарегистрированы как внутренне перемещенные лица в результате военной операции в Мосуле. Большинство из них поселились в принимающих общинах. Другие нашли убежище в трех лагерях для беженцев за пределами города ", - сказал пресс-секретарь ООН.

"В течение пяти дней в международный аэропорт города Эрбиль из Дубаи и Аммана начали прибывать самолеты с палатками для беженцев из Мосула. Всего иракским переселенцам будут доставлены 7200 палаток ", - отметил источник.

По состоянию на 24 октября Мосул покинули почти 7,5 тыс. человек.

Напомним, что иракская операция по возврату города Мосула, последнего оплота группировки "Исламское государство" в стране, началась 17 октября.

Мосул находится под контролем исламистов с лета 2014 года. В городе живет около 1,5 миллиона человек.

 

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