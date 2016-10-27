Мосул, с начала военной операции, покинули 10,5 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. С начала военной операции в Мосуле 10 тыс. 500 человек смогли покинуть свои дома и выбраться из города и его окрестностей. Все перемещенные лица получают помощь от гуманитарных учреждений ООН, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООН.
"Более 10 тыс. 500 человек были зарегистрированы как внутренне перемещенные лица в результате военной операции в Мосуле. Большинство из них поселились в принимающих общинах. Другие нашли убежище в трех лагерях для беженцев за пределами города ", - сказал пресс-секретарь ООН.
"В течение пяти дней в международный аэропорт города Эрбиль из Дубаи и Аммана начали прибывать самолеты с палатками для беженцев из Мосула. Всего иракским переселенцам будут доставлены 7200 палаток ", - отметил источник.
По состоянию на 24 октября Мосул покинули почти 7,5 тыс. человек.
Напомним, что иракская операция по возврату города Мосула, последнего оплота группировки "Исламское государство" в стране, началась 17 октября.
Мосул находится под контролем исламистов с лета 2014 года. В городе живет около 1,5 миллиона человек.