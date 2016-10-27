Мосул, з початку військової операції, покинули 10,5 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. З початку військової операції в Мосулі 10 тис. 500 осіб змогли покинути свої будинки і вибратися з міста і його околиць. Всі переміщені особи отримують допомогу від гуманітарних установах ООН, передає УНН з посиланням на прес-центр ООН.
“Більше 10 тис. 500 чоловік були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи в результаті військової операції в Мосулі. Більшість з них оселилися в приймаючих громадах. Інші знайшли притулок в трьох таборах для біженців за межами міста,” — сказав Прес-секретар ООН.
“Протягом п’яти днів в міжнародний аеропорт міста Ербіль з Дубаї і Аммана прибуватимуть літаки з наметами для біженців з Мосула. Всього іракським переселенцям буде доставлено 7200 наметів,” — зазначило джерело.
Станом на 24 жовтня Мосул покинули майже 7,5 тис. людей.
Нагадаємо, що іракська операція з повернення міста Мосула, останнього оплоту угруповання “Ісламська держава” в країні, розпочалася 17 жовтня.
Мосул перебуває під контролем ісламістів від літа 2014 року. У місті живе близько 1,5 мільйона людей.