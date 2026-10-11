Москву атакуют беспилотники — в столице РФ приостановили работу четырех аэропортов

Вечером 11 октября Москву атаковали беспилотники. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил о якобы уничтожении 23 дронов, приближавшихся к городу. Из-за угрозы атаки российские власти временно ограничили работу 4 московских аэропортов, пишет УНН со ссылкой на сообщения Собянина и Росавиации.

Детали

По словам мэра Москвы, российская противовоздушная оборона якобы перехватила 23 беспилотника на подлёте к столице. Независимого подтверждения этой информации пока нет.

В то же время Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и отправление самолётов в московском авиационном узле.

Какие аэропорты приостановили работу

Ограничения ввели в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево". В Росавиации объяснили такие меры необходимостью обеспечения безопасности полётов.

Информации о возможных попаданиях, разрушениях или пострадавших в предоставленных сообщениях нет.

Также пока неизвестно, когда московские аэропорты возобновят работу в обычном режиме.

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