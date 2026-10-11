москву атакують безпілотники – у столиці рф зупинили роботу чотирьох аеропортів

Увечері 11 жовтня москву атакували безпілотники. Мер російської столиці сергій собянін заявив про нібито знищення 23 дронів, які наближалися до міста. Через загрозу атаки російська влада тимчасово обмежила роботу 4 московських аеропортів, пише УНН із посиланням на повідомлення собяніна та росавіації.

Деталі

За словами мера москви, російська протиповітряна оборона нібито перехопила 23 безпілотники на підльоті до столиці. Незалежного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Водночас росавіація повідомила про запровадження тимчасових обмежень на приймання та відправлення літаків у московському авіаційному вузлі.

Які аеропорти призупинили роботу

Обмеження запровадили в аеропортах "Внуково", "Домодєдово", "Жуковський" та "Шереметьєво". У росавіації пояснили такі заходи необхідністю забезпечення безпеки польотів.

Інформації про можливі влучання, руйнування чи постраждалих у наданих повідомленнях немає.

Також наразі невідомо, коли московські аеропорти відновлять роботу у звичайному режимі.

Україна продовжить удари по російських НПЗ попри домовленості Трампа і путіна – FT