Москва еще не приняла окончательного решения о нападении на Украину — разведка Германии

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"Я считаю, что решение о нападении еще не принято, — заявил в интервью Reuters глава Службы внешней разведки Германии Бруно Каль. — Кризис может развиваться по-разному", — сказал Каль, перечислив как возможные сценарии действия, в том числе по дестабилизации правительства в Киеве или по поддержке боевиков на востоке и продвижению демаркационной линии.

Детали

Каль добавил: "Учитывая его далеко идущие требования, это было бы настоящим приемом".

Каль отказался комментировать, какие санкции должны быть приняты против России в случае нападения, но он поддержал подход Германии, который заключается в том, чтобы держать Москву в неведении относительно того, какие шаги она может готовить.

Он также выразил сомнение в жизнеспособности прочного союза между Россией и Китаем, поскольку интересы двух стран слишком различны.

"В долгосрочной перспективе российскому медведю не будет комфортно в когтях китайского дракона", - сообщил Каль.

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В следующем месяце Путин должен отправиться в Китай, чтобы провести переговоры с китайским коллегой Си Цзиньпином, уделив основное внимание европейской безопасности и диалога России с НАТО и США.

Россия сосредоточила войска у границы с Украиной, но заявляет, что не планирует вторгаться, а министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в пятницу, что если бы это зависело от России, то войны не было бы.

Соединенные Штаты потратили недели, пытаясь договориться с европейскими партнерами о пакете жестких санкций на случай нападения России.