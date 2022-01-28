Москва ще не ухвалила остаточного рішення про напад на Україну — розвідка Німеччини

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 77884 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 146111 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 143757 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 170575 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 174217 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 137864 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 148591 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 170990 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 181928 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 216540 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.6 м/с
92 %
748 мм
Очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 384486 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

2 квітня, 08:47 • 115632 перегляди

В Мін’юсті розповіли про мікросхеми західного виробництва у російських ракетах і "шахедах"

2 квітня, 09:50 • 93323 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 123644 перегляди

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 60035 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 384486 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 271548 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 337778 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 452880 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 700724 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Еммануель Макрон

Марін Ле Пен

Майкл Уолтц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Дніпро

Львів

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 60077 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 123681 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 113285 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 149491 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 173514 перегляди
Актуальне

The New York Times

Instagram

Telegram

Facebook

Шахед-136

Москва ще не ухвалила остаточного рішення про напад на Україну — розвідка Німеччини

Москва ще не ухвалила остаточного рішення про напад на Україну — розвідка Німеччини

Київ • УНН

 • 21713 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Росія готова атакувати Україну, але ще не вирішила, чи варто це робити, заявив глава Служби зовнішньої розвідки Німеччини (BND) на тлі ескалації напруженості у відносинах між Москвою та Києвом, інформує УНН.

Цитата

"Я вважаю, що рішення про напад ще не прийнято, — заявив в інтерв'ю Reuters глава Служби зовнішньої розвідки Німеччини Бруно Каль. — Криза може розвиватися по-різному", — сказав Каль, перерахувавши як можливі сценарії дії, у тому числі щодо дестабілізації уряду в Києві або щодо підтримки бойовиків на сході та просування демаркаційної лінії.

Деталі

Каль додав: "З огляду на його далекосяжні вимоги, це було б справжнім прийомом".

Каль відмовився коментувати, які санкції мають бути ухвалені проти Росії у разі нападу, але він підтримав підхід Німеччини, який полягає в тому, щоб тримати Москву в невіданні щодо того, які кроки вона може готувати.

Він також висловив сумнів у життєздатності міцного союзу між Росією та Китаєм, оскільки інтереси двох країн є надто різними.

"У довгостроковій перспективі російському ведмедеві не буде комфортно в пазурах китайського дракона", - повідомив Каль.

Додамо

Наступного місяця Путін має відправитися до Китаю, щоб провести переговори із китайським колегою Сі Цзіньпіном, приділивши основну увагу європейській безпеці та діалогу Росії з НАТО та США.

Росія зосередила війська біля кордону з Україною, але заявляє, що не планує вторгатися, а міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив у п'ятницю, що якби це залежало від Росії, то війни не було б.

Сполучені Штати витратили тижні, намагаючись домовитися з європейськими партнерами про пакет жорстких санкцій на випадок нападу Росії.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Bitcoin
$86,729.90
Золото
$3,165.59
Tesla
$278.59
Brent
$74.64
S&P 500
$5,645.19
Газ TTF
$41.21
Ethereum
$1,900.53