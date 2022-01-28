Москва ще не ухвалила остаточного рішення про напад на Україну — розвідка Німеччини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Росія готова атакувати Україну, але ще не вирішила, чи варто це робити, заявив глава Служби зовнішньої розвідки Німеччини (BND) на тлі ескалації напруженості у відносинах між Москвою та Києвом, інформує УНН.
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"Я вважаю, що рішення про напад ще не прийнято, — заявив в інтерв'ю Reuters глава Служби зовнішньої розвідки Німеччини Бруно Каль. — Криза може розвиватися по-різному", — сказав Каль, перерахувавши як можливі сценарії дії, у тому числі щодо дестабілізації уряду в Києві або щодо підтримки бойовиків на сході та просування демаркаційної лінії.
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Каль додав: "З огляду на його далекосяжні вимоги, це було б справжнім прийомом".
Каль відмовився коментувати, які санкції мають бути ухвалені проти Росії у разі нападу, але він підтримав підхід Німеччини, який полягає в тому, щоб тримати Москву в невіданні щодо того, які кроки вона може готувати.
Він також висловив сумнів у життєздатності міцного союзу між Росією та Китаєм, оскільки інтереси двох країн є надто різними.
"У довгостроковій перспективі російському ведмедеві не буде комфортно в пазурах китайського дракона", - повідомив Каль.
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Наступного місяця Путін має відправитися до Китаю, щоб провести переговори із китайським колегою Сі Цзіньпіном, приділивши основну увагу європейській безпеці та діалогу Росії з НАТО та США.
Росія зосередила війська біля кордону з Україною, але заявляє, що не планує вторгатися, а міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив у п'ятницю, що якби це залежало від Росії, то війни не було б.
Сполучені Штати витратили тижні, намагаючись домовитися з європейськими партнерами про пакет жорстких санкцій на випадок нападу Росії.