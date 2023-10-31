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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Financial Times

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москва ужесточает ограничения для иностранных компаний, которые хотят покинуть рф

Киев • УНН

 • 65648 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. россия запретила западным компаниям, которые продают свои российские активы, выводить выручку в долларах и евро, введя дополнительный валютный контроль и конечные сроки для транзакций. Об этом пишет британский деловой дневник The Financial Times, передает УНН.

москва ужесточает ограничения для иностранных компаний, которые хотят покинуть рф

Цитата

“Учитывая квазивоенную, которую ведет против россии коллективный Запад, включая экономическую войну, для этих западных компаний, которые покидают россию, конечно, существует особый режим. ... Очевидно, свободного выхода быть не может”, — заявил спикер кремля Дмитрий песков.

Детали

Российские власти ввели ряд мер контроля над движением капитала. В частности, запретили западным компаниям, которые продают свои активы в рф, выводить средства от продажи в долларах и евро.

В британском издании подчеркивают, что новые ограничения показывают беспокойство Москвы относительно дальнейшего обесценивания рубля. Хотя Дмитрий Песков не признает это, и уверяет, что ограничения “не связаны с падением курса рубля”.

Сейчас западным компаниям предложено несколько вариантов продажи своих активов в иностранной валюте:
1) Перевод денег на счет типа “С” со строгими ограничениями в российском банке;
2) Перевод средств на счет за рубежом — в этом случае сумма должна была выплачиваться несколькими частями;
3) Также, продавец может перевести наличные в рубли и сразу получить всю сумму на обычный российский банковский счет.

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Как пишет издание, ссылаясь на свои источники среди инвесторов, ситуация с переводом средств неоднозначна. С одной стороны известно — компаниям, выезжающим из РФ, ограничили продажи иностранной валюты до 20 миллионов долларов в день. Второй собеседник сообщает FT, что якобы существует неофициальный лимит в 400 миллионов долларов, который можно перевести за границу.

Еще один шаг был сделан в начале этого месяца, — Путин подписал указ, который заставляет 43 компании продавать часть своей валютной выручки на внутреннем рынке. Компании, выходящие из РФ, должны продавать с обязательной 50-процентной скидкой и платить выходной налог в размере 15 процентов от рыночной стоимости компании. Специальная российская правительственная комиссия должна одобрять все масштабные сделки с участием компаний из стран, которые она называет “недружественными”, а президент Путин лично одобряет сделки в чувствительных секторах энергетики и финансов.

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