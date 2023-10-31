москва ужесточает ограничения для иностранных компаний, которые хотят покинуть рф

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“Учитывая квазивоенную, которую ведет против россии коллективный Запад, включая экономическую войну, для этих западных компаний, которые покидают россию, конечно, существует особый режим. ... Очевидно, свободного выхода быть не может”, — заявил спикер кремля Дмитрий песков.

Детали

Российские власти ввели ряд мер контроля над движением капитала. В частности, запретили западным компаниям, которые продают свои активы в рф, выводить средства от продажи в долларах и евро.

В британском издании подчеркивают, что новые ограничения показывают беспокойство Москвы относительно дальнейшего обесценивания рубля. Хотя Дмитрий Песков не признает это, и уверяет, что ограничения “не связаны с падением курса рубля”.

Сейчас западным компаниям предложено несколько вариантов продажи своих активов в иностранной валюте:

1) Перевод денег на счет типа “С” со строгими ограничениями в российском банке;

2) Перевод средств на счет за рубежом — в этом случае сумма должна была выплачиваться несколькими частями;

3) Также, продавец может перевести наличные в рубли и сразу получить всю сумму на обычный российский банковский счет.

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Как пишет издание, ссылаясь на свои источники среди инвесторов, ситуация с переводом средств неоднозначна. С одной стороны известно — компаниям, выезжающим из РФ, ограничили продажи иностранной валюты до 20 миллионов долларов в день. Второй собеседник сообщает FT, что якобы существует неофициальный лимит в 400 миллионов долларов, который можно перевести за границу.

Еще один шаг был сделан в начале этого месяца, — Путин подписал указ, который заставляет 43 компании продавать часть своей валютной выручки на внутреннем рынке. Компании, выходящие из РФ, должны продавать с обязательной 50-процентной скидкой и платить выходной налог в размере 15 процентов от рыночной стоимости компании. Специальная российская правительственная комиссия должна одобрять все масштабные сделки с участием компаний из стран, которые она называет “недружественными”, а президент Путин лично одобряет сделки в чувствительных секторах энергетики и финансов.