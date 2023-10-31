москва посилює обмеження для іноземних компаній, які хочуть залишити рф

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“Враховуючи квазівійну, яку веде проти росії колективний Захід, включаючи економічну війну, для цих західних компаній, які залишають росію, звичайно, існує особливий режим. ... Очевидно, вільного виходу бути не може”, — заявив речник кремля дмитро пєсков.

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Російська влада запровадила низку заходів контролю над рухом капіталу. Зокрема, заборонила західним компаніям, які продають свої активи у рф, виводити кошти від продажу в доларах і євро.

У британському виданні підкреслюють, що нові обмеження показують занепокоєння москви щодо подальшого знецінення рубля. Хоча дмитро пєсков не визнає це, та запевняє, що обмеження “не пов’язані з падінням курсу рубля”.

Наразі західним компаніям запропоновано декілька варіантів продажу своїх активів в іноземній валюті:

1) Переказ грошей на рахунок типу “С” із суворими обмеженнями в російському банку;

2) Переказ коштів на рахунок за кордоном — у цьому випадку сума мала виплачуватись кількома частинами;

3) Також, продавець може перевести готівку в рублі і відразу отримати всю суму на звичайний російський банківський рахунок.

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Як пише видання, посилаючись на свої джерела серед інвесторів, ситуація щодо переведення коштів неоднозначна. З одного боку відомо — компаніям, що виїжджають з рф, обмежили продажі іноземної валюти до 20 мільйонів доларів на день. Другий співрозмовник повідомляє FT, що ніби існує неофіційний ліміт у 400 мільйонів доларів, який можна перевести за кордон.

Ще один крок був зроблений на початку цього місяця, — путін підписав указ, який змушує 43 компанії продавати частину своєї валютної виручки на внутрішньому ринку. Компанії, що виходять з рф, повинні продавати з обов’язковою 50-відсотковою знижкою та сплачувати вихідний податок у розмірі 15 відсотків від ринкової вартості компанії. Спеціальна російська урядова комісія має схвалювати всі масштабні угоди за участю компаній з країн, які вона називає “недружніми”, а президент путін особисто схвалює угоди в чутливих секторах енергетики та фінансів.