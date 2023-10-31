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москва посилює обмеження для іноземних компаній, які хочуть залишити рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. росія заборонила західним компаніям, які продають свої російські активи, виводити виручку в доларах і євро, запровадивши додатковий валютний контроль та кінцеві терміни для транзакцій. Про це пише британський діловий щоденник The Financial Times, передає УНН.

москва посилює обмеження для іноземних компаній, які хочуть залишити рф

Цитата

“Враховуючи квазівійну, яку веде проти росії колективний Захід, включаючи економічну війну, для цих західних компаній, які залишають росію, звичайно, існує особливий режим. ... Очевидно, вільного виходу бути не може”, — заявив речник кремля дмитро пєсков.

Деталі

Російська влада запровадила низку заходів контролю над рухом капіталу. Зокрема, заборонила західним компаніям, які продають свої активи у рф, виводити кошти від продажу в доларах і євро.

У британському виданні підкреслюють, що нові обмеження показують занепокоєння москви щодо подальшого знецінення рубля. Хоча дмитро пєсков не визнає це, та запевняє, що обмеження “не пов’язані з падінням курсу рубля”.

Наразі західним компаніям запропоновано декілька варіантів продажу своїх активів в іноземній валюті:
1) Переказ грошей на рахунок типу “С” із суворими обмеженнями в російському банку;
2) Переказ коштів на рахунок за кордоном — у цьому випадку сума мала виплачуватись кількома частинами;
3) Також, продавець може перевести готівку в рублі і відразу отримати всю суму на звичайний російський банківський рахунок.

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Як пише видання, посилаючись на свої джерела серед інвесторів, ситуація щодо переведення коштів неоднозначна. З одного боку відомо — компаніям, що виїжджають з рф, обмежили продажі іноземної валюти до 20 мільйонів доларів на день. Другий співрозмовник повідомляє FT, що ніби існує неофіційний ліміт у 400 мільйонів доларів, який можна перевести за кордон.

Ще один крок був зроблений на початку цього місяця, — путін підписав указ, який змушує 43 компанії продавати частину своєї валютної виручки на внутрішньому ринку. Компанії, що виходять з рф, повинні продавати з обов’язковою 50-відсотковою знижкою та сплачувати вихідний податок у розмірі 15 відсотків від ринкової вартості компанії. Спеціальна російська урядова комісія має схвалювати всі масштабні угоди за участю компаній з країн, які вона називає “недружніми”, а президент путін особисто схвалює угоди в чутливих секторах енергетики та фінансів.

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