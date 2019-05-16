Москва не получала приглашения на инаугурацию Зеленского

"В настоящий момент мне не известно о каких-либо планах о проведении контактов (встречи или телефонного разговора Путина с Зеленским-ред.) и также, насколько я знаю, не было никаких приглашений ни на каких уровнях (на инаугурацию-ред.)", - сказал Песков журналистам.



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Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины назначила дату инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского на 20 мая. За проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады, посвященного принесению присяги Украинскому народу новоизбранным Президентом Украины №10270-2 проголосовали 315 народных депутатов.