Москва не отримувала запрошення на інавгурацію Зеленського
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков поки не знає, чи буде глава російської держави Володимир Путін входити в контакт з обраним президентом України Володимиром Зеленським після його інавгурації. За даними представника Кремля, Москва не отримувала запрошення Києва на церемонію вступу на посаду Зеленського 20 травня, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"На даний момент мені не відомо про будь-які плани щодо проведення контактів (зустрічі або телефонної розмови Путіна з Зеленським-ред.) і також, наскільки я знаю, не було ніяких запрошень ні на яких рівнях (на інавгурацію-ред.)" , - сказав Пєсков журналістам.
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Як повідомляв УНН, Верховна Рада України призначила дату інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського на 20 травня. За проект постанови про проведення урочистого засідання Верховної Ради, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України №10270-2 проголосували 315 народних депутатів.