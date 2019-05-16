Москва не отримувала запрошення на інавгурацію Зеленського

"На даний момент мені не відомо про будь-які плани щодо проведення контактів (зустрічі або телефонної розмови Путіна з Зеленським-ред.) і також, наскільки я знаю, не було ніяких запрошень ні на яких рівнях (на інавгурацію-ред.)" , - сказав Пєсков журналістам.



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Як повідомляв УНН, Верховна Рада України призначила дату інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського на 20 травня. За проект постанови про проведення урочистого засідання Верховної Ради, присвяченого складенню присяги Українському народові новообраним Президентом України №10270-2 проголосували 315 народних депутатів.