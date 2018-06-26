Москалькова: Денисова не сможет сама встретится с Сенцовым из-за законов РФ

"Я им направила (российским органам власти – ред.) свое обращение с просьбой допустить уполномоченного (Денисову – ред.) вместе со мной, так как наше законодательство (российское – ред.) не позволяет иностранному гражданину посещать гражданина другой страны (РФ считает Сенцова своим гражданином – ред.). Она гражданка Украины (Денисова – ред.), Сенцов гражданин России… Будем исходить из того, что он гражданин РФ… Это человек с двумя гражданствами по факту. У него в документах есть паспорт РФ и он за него расписывался, копия паспорта у меня имеется", - сообщила Москалькова.



Как сообщал УНН, омбудсмену Российской Федерации Татьяне Москалькова надо получить решение апелляционного суда, а также согласование Министерства иностранных дел для того, чтобы попасть на встречу к украинскому военному Максиму Одинцову, которого обвиняют в госизмене.

26 июня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прибыла в Киев.