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Москалькова: Денисова не зможе сама зустрітися з Сенцовим через закони РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 червня. УНН. Український омбудсмен Людмила Денисова не може одна зустрітися з українським режисером Олегом Сенцовим через особливості російського законодавства. Про це під час брифінгу біля Лук'янівського СІЗО заявила російський омбудсмен Тетяна Москалькова, передає УНН.

"Я їм направила (російським органам влади - ред.) своє звернення з проханням допустити уповноваженого (Денисову - ред.) разом зі мною, так як наше законодавство (російське - ред.) не дозволяє іноземному громадянинові відвідувати громадянина іншої країни (РФ вважає Сенцова своїм громадянином - ред.). Вона громадянка України (Денисова - ред.), Сенцов громадянин Росії ... Будемо виходити з того, що він громадянин РФ ... Це людина з двома громадянствами за фактом. у нього в документах є паспорт РФ і він за нього розписувався, копія паспорта у мене є", - повідомила Москалькова.

Як повідомляв УНН, омбудсмену Російської Федерації Тетяні Москальковій треба отримати рішення апеляційного суду, а також погодження Міністерства закордонних справ для того, щоб потрапити на зустріч до українського військового Максима Одінцова, якого звинувачують в зраді.

26 червня уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прибула до Києва.

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