Москалькова: Денисова не зможе сама зустрітися з Сенцовим через закони РФ

"Я їм направила (російським органам влади - ред.) своє звернення з проханням допустити уповноваженого (Денисову - ред.) разом зі мною, так як наше законодавство (російське - ред.) не дозволяє іноземному громадянинові відвідувати громадянина іншої країни (РФ вважає Сенцова своїм громадянином - ред.). Вона громадянка України (Денисова - ред.), Сенцов громадянин Росії ... Будемо виходити з того, що він громадянин РФ ... Це людина з двома громадянствами за фактом. у нього в документах є паспорт РФ і він за нього розписувався, копія паспорта у мене є", - повідомила Москалькова.



Як повідомляв УНН, омбудсмену Російської Федерації Тетяні Москальковій треба отримати рішення апеляційного суду, а також погодження Міністерства закордонних справ для того, щоб потрапити на зустріч до українського військового Максима Одінцова, якого звинувачують в зраді.

26 червня уповноважений з прав людини в РФ Тетяна Москалькова прибула до Києва.