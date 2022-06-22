Мосийчук объяснил, чем грозит Тарпану попадание в базу "Миротворца"

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“Не исключено, что его (Тарпан, - ред.) активы могут заморозить. Да и связанных с ним лиц тоже. Я говорил раньше, что не сильно верю в экстрадицию, особенно если речь об ОАЭ, потому что сейчас ОАЭ, Катар и близкие к ним страны занимают якобы нейтральную позицию и сами себя называют арабской Швейцарией и пытаются привлекать средства российских, китайских и европейских инвесторов по максимуму. (...) Попадание в базу “Миротворца” может, по моему мнению, свидетельствовать о том, что активы действительно могут пострадать, быть заморожены, арестованы, переданы в АРМА и так далее”, - считает Мосийчук.

Напомним

Недавно Руслан Тарпан – одесский экс-депутат – попал в базу “Миротворца” как лицо, которое “находится в розыске как коррупционер и диверсант в сфере экономики. Подозревается в связях с ФСБ россии”.

Руслан Тарпан – главный подозреваемый в деле по хищению сотен миллионов гривен во время строительства проекта “Глубоководный выпуск”. Поэтому суд уже избрал ему меру пресечения в виде заочного содержания под стражей.

Он с 2017 года разыскивается МВД, а с 2021 года находится еще и в международном розыске.

Кроме того, правоохранители осуществляют перевод процессуальных документов, необходимых для запроса о предоставлении международной правовой помощи в компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов с целью запроса на экстрадицию Тарпана.

В Украине Тарпану грозит до 12 лет лишения свободы.