Мосійчук пояснив, чим загрожує Тарпану потрапляння до бази “Миротворця”

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“Не виключено, що його (Тарпана, - ред.) активи можуть заморозити. Та й пов’язаних з ним осіб теж. Я казав раніше, що не сильно вірю в екстрадицію, особливо якщо мова про ОАЕ, бо зараз ОАЕ, Катар і близькі до них країни займають нібито нейтральну позицію і самі себе називають арабською Швейцарією і намагаються залучати кошти російських, китайських і європейських інвесторів по-максимуму (...) Потрапляння до бази “Миротворця” може, на мою думку, свідчити про те що активи дійсно можуть постраждати, бути заморожені, арештовані, передані в АРМА і так далі”, - вважає Мосійчук.

Нагадаємо

Нещодавно Руслан Тарпан - одеський ексдепутат - потрапив до бази “Миротворця” як особа, що “перебуває у розшуку як корупціонер та диверсант у сфері економіки. Підозрюється у зв'язках із фсб росії”.

Руслан Тарпан - головний підозрюваний у справі щодо розкрадання сотень мільйонів гривень під час будівництва проекту “Глибоководний випуск”. Через це суд вже обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді заочного тримання під вартою.

Він з 2017 розшукується МВС, а з 2021 перебуває ще й у міжнародному розшуку.

Окрім того, правоохоронці здійснюють переклад процесуальних документів, необхідних для запиту про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Об’єднаних Арабських Еміратів з метою запиту на екстрадицію Тарпана.

В Україні Тарпану загрожує до 12 років позбавлення волі.