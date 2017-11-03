Мосийчук попросил ГПУ привлечь к ответственности руководство НАБУ

"В ходе оперативно-следственных действий НАБУ вышло само на себя. Как вчера и обещал обратился с заявлением о преступлении на имя Генарального прокурора Юрия Луценко, по руководству НАБУ, которое осуществило закупку спортивных костюмов относительно якобы фиктивного предпринимателя Литвина, который является одним из трех фигурантов по так называемому "делу рюкзаков" вместе с Александром Аваковым", - написал Мосийчук.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник рассказал, почему фигурант "дела рюкзаков" Владимир Литвин продал НАБУ спортивные костюмы.