Мосийчук попросил ГПУ привлечь к ответственности руководство НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Народный депутат Украины Игорь Мосийчук призывает Генеральную прокуратуру Украины привлечь к ответственности руководство Национального антикоррупционного бюро за якобы незаконные закупки одежды. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"В ходе оперативно-следственных действий НАБУ вышло само на себя. Как вчера и обещал обратился с заявлением о преступлении на имя Генарального прокурора Юрия Луценко, по руководству НАБУ, которое осуществило закупку спортивных костюмов относительно якобы фиктивного предпринимателя Литвина, который является одним из трех фигурантов по так называемому "делу рюкзаков" вместе с Александром Аваковым", - написал Мосийчук.
Ранее директор НАБУ Артем Сытник рассказал, почему фигурант "дела рюкзаков" Владимир Литвин продал НАБУ спортивные костюмы.