Мосийчук попросил ГПУ привлечь к ответственности руководство НАБУ

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 47964 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 114743 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102703 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105523 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 104615 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 92160 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103919 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102068 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 142509 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116314 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
Мосийчук попросил ГПУ привлечь к ответственности руководство НАБУ

Мосийчук попросил ГПУ привлечь к ответственности руководство НАБУ

Киев  •  УНН

 • 14806 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Народный депутат Украины Игорь Мосийчук призывает Генеральную прокуратуру Украины привлечь к ответственности руководство Национального антикоррупционного бюро за якобы незаконные закупки одежды. Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"В ходе оперативно-следственных действий НАБУ вышло само на себя. Как вчера и обещал обратился с заявлением о преступлении на имя Генарального прокурора Юрия Луценко, по руководству НАБУ, которое осуществило закупку спортивных костюмов относительно якобы фиктивного предпринимателя Литвина, который является одним из трех фигурантов по так называемому "делу рюкзаков" вместе с Александром Аваковым", - написал Мосийчук.

Ранее директор НАБУ Артем Сытник рассказал, почему фигурант "дела рюкзаков" Владимир Литвин продал НАБУ спортивные костюмы.

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