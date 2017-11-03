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Мосійчук попросив ГПУ притягнути до відповідальності керівництво НАБУ

Мосійчук попросив ГПУ притягнути до відповідальності керівництво НАБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Народний депутат України Ігор Мосійчук закликає Генеральну прокуратури України притягнути до відповідальності керівництво Національного антикорупційного бюро за начебто незаконні закупівлі одягу. Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"В ході оперативно-слідчих дій НАБУ вийшло само на себе. Як вчора і обіцяв звернувся з заявою про злочин на ім'я Генарального прокурора Юрія Луценко, щодо керівництва НАБУ, яке здійснило закупівлю спортивних костюмів у нібито фіктивного підприємця Литвина, який є одним з трьох фігурантів у так званій "рюкзаковій справі " разом з Олександром Аваковим", - написав Мосійчук.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник розповів, чому фігурант "справи рюкзаків" Володимир Литвин продав НАБУ спортивні костюми.

Українські Національні Новини

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