Мосійчук попросив ГПУ притягнути до відповідальності керівництво НАБУ

"В ході оперативно-слідчих дій НАБУ вийшло само на себе. Як вчора і обіцяв звернувся з заявою про злочин на ім'я Генарального прокурора Юрія Луценко, щодо керівництва НАБУ, яке здійснило закупівлю спортивних костюмів у нібито фіктивного підприємця Литвина, який є одним з трьох фігурантів у так званій "рюкзаковій справі " разом з Олександром Аваковим", - написав Мосійчук.

Раніше директор НАБУ Артем Ситник розповів, чому фігурант "справи рюкзаків" Володимир Литвин продав НАБУ спортивні костюми.