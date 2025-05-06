Мошенники выдают себя за "Ощадбанк": ЦПД сообщает о новой схеме обмана украинцев

В Украине зафиксировали новую мошенническую схему: граждане получают SMS-сообщения якобы от имени "Ощадбанка" с информацией о якобы задолженности по кредиту. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram, пишет УНН.

Украинцам приходят сообщения якобы от имени "Ощадбанка" о "задолженности по кредиту". Такие сообщения получают даже те, кто не является клиентом банка

Кроме того, ЦПД отметил, что мошенники также создают фейковые чат-боты, которые копируют фирменный стиль финучреждения.

россияне распространяют фейки к годовщине трагедии в Одессе 2 мая 2014 года - ЦПД

По информации Центра противодействия дезинформации, это очередная мошенническая схема, цель которой — завладеть банковскими данными пользователей для дальнейших преступных действий.

Ни в коем случае не переходите по ссылкам в таких сообщениях, не пользуйтесь фейковыми чат-ботами, не вводите свои персональные данные и блокируйте номер отправителя, от которого поступило подобное SMS