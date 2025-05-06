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Мошенники выдают себя за "Ощадбанк": ЦПД сообщает о новой схеме обмана украинцев

Киев • УНН

 • 4466 просмотра

В Украине фиксируют мошеннические SMS от имени "Ощадбанка" о долгах по кредитам, даже для тех, кто не является клиентом.

Мошенники выдают себя за "Ощадбанк": ЦПД сообщает о новой схеме обмана украинцев

В Украине зафиксировали новую мошенническую схему: граждане получают SMS-сообщения якобы от имени "Ощадбанка" с информацией о якобы задолженности по кредиту. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram, пишет УНН.

Детали

Украинцам приходят сообщения якобы от имени "Ощадбанка" о "задолженности по кредиту". Такие сообщения получают даже те, кто не является клиентом банка

- говорится в сообщении.

Кроме того, ЦПД отметил, что мошенники также создают фейковые чат-боты, которые копируют фирменный стиль финучреждения. 

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По информации Центра противодействия дезинформации, это очередная мошенническая схема, цель которой — завладеть банковскими данными пользователей для дальнейших преступных действий. 

Ни в коем случае не переходите по ссылкам в таких сообщениях, не пользуйтесь фейковыми чат-ботами, не вводите свои персональные данные и блокируйте номер отправителя, от которого поступило подобное SMS

- сообщает ЦПД.

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Алина Волянская

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