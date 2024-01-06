Мошенники начали использовать обмен военнопленными для наживы - координационный штаб

Мошенники начали использовать недавний обмен военнопленными, чтобы нажиться, предупредили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными 5 января, пишет УНН.

Мошенники начали использовать обмен военнопленными, который состоялся 3 января, как возможность для наживы. В соцсетях появились профили, которые представляют себя освобожденными из плена защитниками, призывают обращаться и обещают предоставить информацию якобы о тех военных, кого они видели в плену. Впоследствии под разными предлогами начинают просить деньги - сообщили в координационном штабе в Telegram.

Как отмечается, "в профилях могут быть фото и видео защитников с "обмена 230" или фото- и видеоматериалы из других подобных событий".

"Не верьте! За этими страницами и профилями соцсетей скрываются мошенники. Будьте бдительны и обращайтесь только к официальным ресурсам Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными", - отметили в штабе

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