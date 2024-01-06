Шахраї почали використовувати обмін військовополоненими для наживи - координаційний штаб

Шахраї почали використовувати недавній обмін військовополоненими, щоб наживитися, попередили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими 5 січня, пише УНН.

Шахраї почали використовувати обмін військовополоненими, який відбувся 3 січня, як нагоду для наживи. У соцмережах з'явилися профілі, які представляють себе звільненими з полону оборонцями, закликають звертатися і обіцяють надати інформацію начебто про тих військових, кого вони бачили в полоні. Згодом під різними приводами починають просити гроші