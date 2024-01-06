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Шахраї почали використовувати обмін військовополоненими для наживи - координаційний штаб

Шахраї почали використовувати обмін військовополоненими для наживи - координаційний штаб

Київ • УНН

 • 39105 перегляди

Шахраї використовують нещодавній обмін військовополоненими, щоб ошукати людей, використовуючи фальшиві профілі звільнених солдатів

Шахраї почали використовувати недавній обмін військовополоненими, щоб наживитися, попередили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими 5 січня, пише УНН.

Шахраї почали використовувати обмін військовополоненими, який відбувся 3 січня, як нагоду для наживи. У соцмережах з'явилися профілі, які представляють себе звільненими з полону оборонцями, закликають звертатися і обіцяють надати інформацію начебто про тих військових, кого вони бачили в полоні. Згодом під різними приводами починають просити гроші

- повідомили у координаційному штабі у Telegram.

Як зазначається, "у профілях можуть бути фото та відео оборонців з "обміну 230" або фото- та відеоматеріали з інших подібних подій".

"Не йміть віри! За цими сторінками та профілями соцмереж ховаються шахраї. Будьте пильними і звертайтеся тільки до офіційних ресурсів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", - зазначили у штабі

Україна повернула з російського полону понад 200 воїнів і цивільних - Зеленський03.01.24, 18:11 • 34034 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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