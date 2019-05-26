Моряки с задержанного в Египте танкера завтра прибудут в Одессу

Так, судно с грузом нефти с декабря 2018 года, удерживалось ВС Египта. Экипаж состоял из 31 человека, среди которых 17 — граждан украины.

19 мая от экипажа пришла информация, что танкер с грузом сырой нефти планируется переместить в неизвестном направлении. Представители ВМС на борту танкера, предупредили о возможном применении силы, объявили о разгрузке судна с ограничением движения экипажа. По словам капитана, офицеры флота Египта угрожали оружием команде танкера. Они приказал экипажу разделиться на две группы и собраться в двух помещениях.

Часть моряков, в том числе пять украинцев, в этот же день была перемещена на другую военную базу, поле прохождения всех формальностей, под контролем дипломатических служб Украины и других государств, чьи граждане входили в эту группу.

“Они были помещены в отель и рано утром в понедельник, 27 мая, украинцы прибывают в Одесский аэропорт”, — сообщили в организации.

Сообщается, что ВМС Египта, удерживая оставшуюся часть экипажа в помещениях на судне, своими силами перегнали танкер и выгрузили нефть, поле чего очередная часть моряков была снята с борта, они ждут оформления документов и отправки домой.

Поздно вечером 25 мая пришла информация, что оставшаяся часть экипажа вместе с украинским капитаном была освобождена и направляется в гостиницу. Все они ожидают оформления документов и возвращения домой.

Как сообщал УНН, посольство Украины направило ноту МИД Египта с требованием предоставить разъяснения относительно содержания на территории страны танкера с 17 украинскими моряками на борту.