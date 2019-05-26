Моряки із затриманого в Єгипті танкера завтра прибудуть до Одеси
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. П'ять українських моряків зі складу команди затриманого в грудні минулого року в Єгипті танкера "Sea Shark" в понеділок повертаються до Одеси. Про це йдеться в повідомленні фонду допомоги морякам "Ассоль", передає УНН.
Так, судно з вантажем нафти з грудня 2018 року, утримувалося ВС Єгипту. Екіпаж складався з 31 людини, серед яких 17 - громадян України.
19 травня від екіпажу надійшла інформація, що танкер з вантажем сирої нафти планується перемістити в невідомому напрямку. Представники ВМС на борту танкера, попередили про можливе застосування сили, оголосили про розвантаження судна з обмеженням руху екіпажу. За словами капітана, офіцери флоту Єгипту погрожували зброєю команді танкера. Вони наказали екіпажу розділитися на дві групи і зібратися в двох приміщеннях.
Частина моряків, в тому числі п'ять українців, в цей же день була переміщена на іншу військову базу, поле проходження всіх формальностей, під контролем дипломатичних служб України та інших держав, чиї громадяни входили в цю групу.
"Вони були поміщені в готель і рано вранці в понеділок, 27 травня, українці прибувають в Одеський аеропорт", - повідомили в організації.
Повідомляється, що ВМС Єгипту, утримуючи решту екіпажу в приміщеннях на судні, своїми силами перегнали танкер і вивантажили нафту, поле чого чергова частина моряків була знята з борту, вони чекають оформлення документів і відправки додому.
Пізно ввечері 25 травня надійшла інформація, що решта екіпажу разом з українським капітаном була звільнена і направляється в готель. Всі вони чекають оформлення документів і повернення додому.
Як повідомляв УНН, посольство України направило ноту МЗС Єгипту з вимогою надати роз'яснення щодо змісту на території країни танкера з 17 українськими моряками на борту.