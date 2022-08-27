Морякам разрешили выезжать из Украины за границу

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"Моряки будут иметь возможность пересекать границу исключительно по согласованию территориального центра комплектования. Правительство приняло соответствующее решение на сегодняшнем заседании", - написал Шмыгаль в Telegram.

Детали

По словам главы правительства, выезжать за границу будет позволено мужчинам, которые являются членами экипажей морских и речных судов и продолжают работать на судах. А также студентам (курсантам) учебных заведений, которые должны пройти практическую подготовку на судне.

"Украина — один из мировых лидеров по количеству высококвалифицированных моряков. В мировом торговом мореходстве работает более 100 тысяч украинцев. Такое решение позволит обеспечить работой тысячи моряков и увеличить поступления в бюджет", - отметил Премьер.

Ранее

Электронная петиция о выезде украинских моряков за границу в период военного положения набрала 25 тыс. голосов.