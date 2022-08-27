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Морякам дозволили виїжджати з України за кордон

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Уряд дозволив морякам виїжджати за кордон, повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, пише УНН.

Морякам дозволили виїжджати з України за кордон

Цитата

"Моряки матимуть можливість перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування. Уряд ухвалив відповідне рішення на сьогоднішньому засіданні", - написав Шмигаль у Telegram.

Деталі

Зі слів голови уряду, виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах. А також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

"Україна — один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців. Тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету", - зауважив Прем'єр.

Раніше 

Електронна петиція про виїзд українських моряків за кордон в період воєнного стану набрала 25 тис. голосів.

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