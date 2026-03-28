Морпехи 37 бригады ВСУ отбили массированный штурм врага на Александровском направлении

Киев • УНН

 • 1978 просмотра

Бойцы отбили массированную атаку бронетехники на Александровском направлении. Враг потерял танк и 27 человек, что превысило потери за предыдущие трое суток.

Утром 28 марта бойцы 37 отдельной бригады морской пехоты отбили попытку массированного штурма российских оккупантов на Александровском направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу бригады.

Подробности

Противник задействовал для штурма тяжелую бронированную технику и большое количество личного состава - с начала текущего года это была самая мощная атака на данном участке фронта.

За первую половину текущих суток потери личного состава и техники противника превысили суммарные показатели предыдущих трех суток ведения боевых действий в операционной полосе бригады

- говорится в сообщении.

Общие потери врага в ходе боя:

  • Личный состав: 27 - безвозвратные, 1 - санитарные.
    • Уничтожено и поражено: 1 танк, 2 квадроцикла, 2 мотоцикла.

      Напомним

      С начала суток 28 марта на фронте произошло 143 боевых столкновения. Враг обстреливал приграничные районы.

      Евгений Устименко

      Война в Украине
      Техника
      Военное положение
      Война в Украине