Морпіхи 37 бригади ЗСУ відбили масований штурм ворога на Олександрівському напрямку
Київ • УНН
Бійці відбили масовану атаку бронетехніки на Олександрівському напрямку. Ворог втратив танк та 27 осіб, що перевищило втрати за попередні три доби.
Вранці 28 березня, бійці 37 окремої бригади морської піхоти відбили спробу масованого штурму російських окупантів на Олександрівському напрямку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу бригади.
Деталі
Противник залучив для штурму важку броньовану техніку та велику кількість особового складу - з початку поточного року це була найпотужніша атака на даному відтинку фронту.
За першу половину поточної доби втрати особового складу та техніки противника перевищили сумарні показники попередніх трьох діб ведення бойових дій в операційній смузі бригади
Загальні втрати ворога в ході бою:
- Особовий склад: 27 - безповоротні, 1 - санітарна.
- Знищено та уражено: 1 танк, 2 квадроцикли, 2
мотоцикли.
Нагадаємо
Від початку доби 28 березня на фронті відбулось 143 бойові зіткнення. Ворог обстрілював прикордонні райони.