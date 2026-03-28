$43.8850.61
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
1м/с
78%
746мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олег Кіпер
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Катар
Об'єднані Арабські Емірати
Реклама
УНН Lite
У HBO розкрили плани на спін-офи "Гри престолів"14:00 • 6330 перегляди
Трейлер нового серіалу про Гаррі Поттера встановив історичний рекорд переглядівVideo13:27 • 7876 перегляди
Трамп розглядає можливість перейменувати Ормузьку протоку на свою честь після взяття під контроль - ЗМІVideo28 березня, 12:57 • 10203 перегляди
Брітні Спірс звинуватила ексохоронця у зламі iCloud - новий гучний скандал27 березня, 17:38 • 19600 перегляди
Олексій Суханов розкрив, чи його серце зараз зайняте і як він ставиться до стосунків27 березня, 15:21 • 23408 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Серіали
Financial Times
The Washington Post

Морпіхи 37 бригади ЗСУ відбили масований штурм ворога на Олександрівському напрямку

Київ • УНН

 • 1770 перегляди

Бійці відбили масовану атаку бронетехніки на Олександрівському напрямку. Ворог втратив танк та 27 осіб, що перевищило втрати за попередні три доби.

Вранці 28 березня, бійці 37 окремої бригади морської піхоти відбили спробу масованого штурму російських окупантів на Олександрівському напрямку. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу бригади.

Деталі

Противник залучив для штурму важку броньовану техніку та велику кількість особового складу - з початку поточного року це була найпотужніша атака на даному відтинку фронту.

За першу половину поточної доби втрати особового складу та техніки противника перевищили сумарні показники попередніх трьох діб ведення бойових дій в операційній смузі бригади

- йдеться в повідомленні.

Загальні втрати ворога в ході бою:

  • Особовий склад: 27 - безповоротні, 1 - санітарна.
    • Знищено та уражено: 1 танк, 2 квадроцикли, 2 мотоцикли.

      Нагадаємо

      Від початку доби 28 березня на фронті відбулось 143 бойові зіткнення. Ворог обстрілював прикордонні райони.

      Євген Устименко

      Війна в Україні
      Техніка
      Воєнний стан
      Війна в Україні