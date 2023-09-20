Морили голодом, били и издевались: правоохранители задержали двух работников ТЦК Львовщины

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Киев • УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Работники ГБР задержали двух работников Самборского районного Территориального центра комплектования и соцподдержки, причастных к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении ТЦК, сообщает УНН со ссылкой на ГБР.

Детали

Правоохранители задержали заместителя начальника одного из отделов ТЦК и военнослужащего-водителя этого отдела.

Предварительно установлено, что 19 сентября военнослужащий-водитель избил гражданина, при этом угрожал ему оружием. Он бил потерпевшего руками и ногами по телу и лицу.

Кроме того, фигуранты удерживали потерпевшего в помещении военкомата с 12 сентября 2023 года. Они морили его голодом, били и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию.

Открыто уголовное производство. Работники ГБР на месте происшествия продолжают изучать все обстоятельства инцидента.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в одном из телеграм-каналов с’появилось видео, на котором двое военных издеваются над мужчиной и угрожают ему оружием.

Украинские Национальные Новости

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