Морили голодом, били и издевались: правоохранители задержали двух работников ТЦК Львовщины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Работники ГБР задержали двух работников Самборского районного Территориального центра комплектования и соцподдержки, причастных к избиению мужчины и незаконному содержанию его в помещении ТЦК, сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
Правоохранители задержали заместителя начальника одного из отделов ТЦК и военнослужащего-водителя этого отдела.
Предварительно установлено, что 19 сентября военнослужащий-водитель избил гражданина, при этом угрожал ему оружием. Он бил потерпевшего руками и ногами по телу и лицу.
Кроме того, фигуранты удерживали потерпевшего в помещении военкомата с 12 сентября 2023 года. Они морили его голодом, били и издевались, чтобы он добровольно прошел военно-врачебную комиссию.
Открыто уголовное производство. Работники ГБР на месте происшествия продолжают изучать все обстоятельства инцидента.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что в одном из телеграм-каналов с’появилось видео, на котором двое военных издеваются над мужчиной и угрожают ему оружием.