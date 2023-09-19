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В ТЦК на Львівщині військові знущались з чоловіка, відкрите кримінальне провадження

В ТЦК на Львівщині військові знущались з чоловіка, відкрите кримінальне провадження

Київ • УНН

 • 225154 перегляди

КИЇВ. 19 вересня. УНН. В одному з телеграм-каналів з’явилося відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом знущань у військкоматі Самбору Львівської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДБР.

Деталі

Попередньо, подія сталась сьогодні, 19 вересня, у приміщенні Самбірського Територіального центру комплектування та соцпідтримки.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 КК України).

Працівники ДБР на місці події встановлюють усі обставини інциденту.

Доповнення

В Львівському обласному ТЦК та СП прокоментувати відео, на якому військові знущаються з чоловіка. Там зазначили, що на відео видно частину події, тож, що саме відбулося в даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців з'ясовується.

На час службової перевірки дані військовослужбовці відстороненні від виконання обовʼязків до зʼясування усіх обставин.

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