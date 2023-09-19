В ТЦК на Львівщині військові знущались з чоловіка, відкрите кримінальне провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. В одному з телеграм-каналів з’явилося відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом знущань у військкоматі Самбору Львівської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДБР.
Деталі
Попередньо, подія сталась сьогодні, 19 вересня, у приміщенні Самбірського Територіального центру комплектування та соцпідтримки.
Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 КК України).
Працівники ДБР на місці події встановлюють усі обставини інциденту.
Доповнення
В Львівському обласному ТЦК та СП прокоментувати відео, на якому військові знущаються з чоловіка. Там зазначили, що на відео видно частину події, тож, що саме відбулося в даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців з'ясовується.
На час службової перевірки дані військовослужбовці відстороненні від виконання обовʼязків до зʼясування усіх обставин.