В ТЦК на Львівщині військові знущались з чоловіка, відкрите кримінальне провадження

Деталі

Попередньо, подія сталась сьогодні, 19 вересня, у приміщенні Самбірського Територіального центру комплектування та соцпідтримки.

Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 КК України).

Працівники ДБР на місці події встановлюють усі обставини інциденту.

Доповнення

В Львівському обласному ТЦК та СП прокоментувати відео, на якому військові знущаються з чоловіка. Там зазначили, що на відео видно частину події, тож, що саме відбулося в даній ситуації і що передувало діям військовослужбовців з'ясовується.

На час службової перевірки дані військовослужбовці відстороненні від виконання обовʼязків до зʼясування усіх обставин.