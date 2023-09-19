В ТЦК на Львовщине военные издевались над мужчиной, открыто уголовное производство
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. В одном из телеграмм-каналов появилось видео, на котором двое военных издеваются над мужчиной и угрожают ему оружием. ГБР открыло уголовное производство по факту издевательств в военкомате Самбора Львовской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГБР.
Детали
Предварительно, событие произошло сегодня, 19 сентября, в помещении Самборского Территориального центра комплектования и соцподдержки.
Открыто уголовное производство по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия (ч. 3 ст. 406 УК Украины).
Работники ГБР на месте происшествия устанавливают все обстоятельства инцидента.
Дополнение
Во Львовском областном ТЦК и СП прокомментировали видео, на котором военные издеваются над мужчиной. Там отметили, что на видео видно часть события, поэтому, что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих выясняется.
На время служебной проверки данные военнослужащие отстранены от исполнения обязанностей до выяснения всех обстоятельств.