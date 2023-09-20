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Морили голодом, били та знущалися: правоохоронці затримало двох працівників ТЦК Львівщини

Морили голодом, били та знущалися: правоохоронці затримало двох працівників ТЦК Львівщини

Київ • УНН

 • 265138 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Працівники ДБР затримали двох працівників Самбірського районного Територіального центру комплектування та соцпідтримки, причетних до побиття чоловіка та незаконного утримання його у приміщенні ТЦК, повідомляє УНН із посиланням на ДБР.

Деталі

Правоохоронці затримали заступника начальника одного з відділів ТЦК та військовослужбовця-водія цього відділу.

Попередньо встановлено, що 19 вересня військовослужбовець-водій побив громадянина, при цьому погрожував йому зброєю. Він бив потерпілого руками та ногами по тілу та обличчю.

Крім того фігуранти утримували потерпілого у приміщенні військкомату з 12 вересня 2023 року. Вони морили його голодом, били та знущалися аби він добровільно пройшов військово-лікарську комісію.

Відкрите кримінальне провадження. Працівники ДБР на місці події продовжують вивчати всі обставини інциденту.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що в одному з телеграм-каналів з’явилося відео, на якому двоє військових знущаються з чоловіка і погрожують йому зброєю.

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