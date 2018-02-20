Моравецкий: закон об ИНП против лжи, а не отношений Польши и Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что закон об Институте национальной памяти направлен против лжи, а не польско-украинских отношений, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
"Закон об Институте национальной памяти направлен против лжи, а не польско-украинских отношений", - подчеркнул М.Моравецкий после субботней беседы с Президентом Украины Петром Порошенко.
Также указано, что глава польского правительства выступил против "ничем не обоснованных попыток украинской власти запретить проведение поисковых работ, эксгумаций и достойного захоронения польских жертв конфликтов и репрессий".
"Этот запрет и несоблюдение украинской стороной обязательств в этом деле очень усложняют двусторонние отношения", - отметили в канцелярии премьера Польши.
Как отмечается, разговор руководства Польши и Украины также стал поводом для обмена мнениями на тему ситуации с безопасностью на Донбассе и энергетической безопасности региона в связи со строительством газопровода "Северный поток-2".
Напомним, 6 февраля вечером президент Польши А.Дуда подписал обновленный закон об Институте национальной памяти. 14 февраля он направил новый закон на рассмотрение в Конституционный суд.
Принятые парламентом Польши изменения в закон об ИНП, предусматривающие наказание за обвинения поляков в Холокосте, а также за пропаганду "бандеровской идеологии", вызвали широкий резонанс, в частности, в Израиле, США, а также в Украине.