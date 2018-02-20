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Моравєцький: закон про ІНП проти брехні, а не відносин Польщі та України

Моравєцький: закон про ІНП проти брехні, а не відносин Польщі та України

Київ • УНН

 • 7897 перегляди

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький заявив, що закон про Інститут національної пам’яті спрямований проти брехні, а не польсько-українських відносин, передає УНН з посиланням на Польське радіо.

"Закон про Інститут національної пам’яті спрямований проти брехні, а не польсько-українських відносин", – наголосив М.Моравєцький після суботньої розмови з Президентом України Петром Порошенком.

Також вказано, що очільник польського уряду виступив проти "нічим не обґрунтованих спроб української влади заборонити проведення пошукових робіт, ексгумацій та гідного поховання польських жертв конфліктів та репресій".

"Ця заборона та недотримання українською стороною зобов’язань у цій справі дуже ускладнюють двосторонні відносини", – зазначили у канцелярії прем'єра Польщі.

Як зазначається, розмова керівництва Польщі та України також стала нагодою для обміну думками на тему безпекової ситуації на Донбасі та енергетичної безпеки регіону у зв’язку з побудовою газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, 6 лютого ввечері президент Польщі А.Дуда підписав оновлений закон про Інститут національної пам'яті. 14 лютого він направив новий закон на розгляд до Конституційного суду.

Прийняті парламентом Польщі зміни в закон про ІНП, що передбачають покарання за звинувачення поляків у Голокості, а також за пропаганду "бандерівської ідеології", викликали широкий резонанс, зокрема, в Ізраїлі, США, а також в Україні.

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