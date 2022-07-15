Moody's считает дефолтом выплату внешнего долга беларуси в рублях
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Международное рейтинговое агентство Moody's предупредило беларусь, что считает дефолтом выплату внешнего валютного долга в национальной валюте, пишет УНН.
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"Выплата валютного долга в рублях представляет собой дефолт", – говорится в сообщении Moody's.
Детали
Агентство Moody's Investors Service заявило, что беларусь подверглась дефолту, поскольку не выплатила купон на сумму 22,9 млн долларов США по долларовым облигациям на сумму 600 млн долларов США с погашением в 2027 году до окончания льготного периода 13 июля. Страна заявила, что будет платить в рублях вместо долларов на специальные счета в "Беларусбанке", что считается событием дефолта по определению рейтинговой компании, отмечается в сообщении сервиса Bloomberg Law.
Дополнение
Moody's в конце июня сообщило, что россия допустила дефолт за евробондами.