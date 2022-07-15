Moody's вважає дефолтом виплату зовнішнього боргу білорусі в рублях

Цитата

"Виплата валютного боргу в рублях являє собою дефолт", - йдеться у повідомленні Moody's.

Деталі

Агентство Moody's Investors Service заявило, що білорусь зазнала дефолту, оскільки не виплатила купон на суму 22,9 млн доларів США за доларовими облігаціями на суму 600 млн доларів США з погашенням у 2027 році до закінчення пільгового періоду 13 липня. Країна заявила, що платитиме в рублях замість доларів на спеціальні рахунки у "Беларусбанку", що вважається подією дефолту за визначенням рейтингової компанії, відзначається у повідомленні сервісу Bloomberg Law.

Доповнення

Moody's наприкінці червня повідомило, що росія допустила дефолт за євробондами.