Монополисты в торговле лекарствами запустили информационную кампанию против Тимошенко накануне заседания ВСК, - эксперт

Фармацевтическая мафия дистрибьюторов-посредников в сфере торговли лекарствами запустила информационную атаку на лидера "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Причиной стали ее намерения расследовать схемы на рынке.

Об этом написал эксперт по экономическим и политическим вопросам, кандидат наук по государственному управлению Юрий Гаврилечко в Facebook.

Сейчас посредники зарабатывают миллиарды гривен на болезнях украинцев, и конечно же не собираются отказываться от своих доходов - объясняет эксперт.

По его мнению, информационная атака началась именно сейчас неслучайно. Как известно, уже в следующий вторник возглавляемая Юлией Тимошенко временная следственная комиссия (ВСК) представит в Верховной Раде предложения изменений в законодательство.

Цель ВСК-сломать коррупционные схемы, навести порядок в фармацевтической отрасли и сделать невозможным спекуляции на ценах на медицинские препараты. Уже состоялось первое заседание следственной комиссии по расследованию необоснованно завышенных цен на лекарства в украинских аптеках. По подсчетам комиссии, годовая прибыль компаний-посредников может составить более 10 миллиардов гривен", - добавляет он. Эксперт убежден: снижение цен на лекарства - реально. По крайней мере в той их части, которая касается работы коррупционных схем на рынке. "Сломав эти схемы в торговле лекарствами и предоставив людям возможность покупать необходимые медпрепараты вне их - мы получим более справедливые и адекватные ценам на медпрепараты резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко инициировала в парламенте создание временной следственной комиссии, которая должна остановить коррупционные схемы монополистов-посредников в торговле лекарствами.

Как известно Тимошенко заявляла, что два посредника искусственно создали в Украине монополию торговли лекарствами. Из-за этого некоторые лекарства стоят в несколько раз дороже аналогов в странах ЕС.

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