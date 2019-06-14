Мониторинговая миссия ООН предоставила рекомендации относительно языкового закона - Денисова
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Мониторинговая миссия ООН предоставила свои рекомендации по языковому закону украинским органам власти. Об этом Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
Рекомендации были предоставлены во время встречи Людмилы Денисовой с головой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фионой Фрейзер.
"Мы говорили о принятом Законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Так, Мониторинговая миссия ООН предоставила свои рекомендации к нему украинским органам власти. Я сообщила, что мы также его анализировали и сейчас ждем заключение Венецианской комиссии", - написала Денисова.
По ее словам, Фиона Фрейзер также отметила важность признания неконституционным закона о э-декларировании для активистов.
Кроме того, речь шла также об освобождении граждан Украины, находящихся в местах несвободы на других территориях.
Она, отметила, что Фиона Фрейзер покидает свой пост после четырех лет работы.
"Я пожелала Фионе Фрейзер успехов на новом месте работы", - добавила Денисова.
На встрече присутствовали мои представители и работники офиса Мониторинговой миссии ООН по правам человека.
Напомним, заместитель министра иностранных дел Егор Божок в Будапеште проинформировал венгерских коллег о выполнении Украиной рекомендаций Венецианской комиссии по закону "Об образовании" и об основных положениях закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
Заместитель министра иностранных дел Егор Божок в Будапеште проинформировал венгерских коллег о выполнении Украиной рекомендаций Венецианской комиссии по закону "Об образовании" и об основных положениях закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".