Український мовний закон обговорили у Будапешті

Божок провів зустрічі із заступником міністра, парламентським державним секретарем МЗЕЗС Угорщини Левенте Мадяром та державним секретарем з питань політики безпеки МЗЕЗС Угорщини Петером Стараєм.

"Єгор Божок поінформував про виконання Україною рекомендацій Венеціанської Комісії в контексті імплементації Закону України "Про освіту", а також про основні положення закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - вказали у МЗС.

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Сторони обговорили шляхи виведення двостороннього діалогу на рівень, що відповідає інтересам двох країн і народів.

"Висловивши сподівання на відновлення підтримки європейської та євроатлантичної інтеграції України з боку Будапешта, Єгор Божок запропонував виробити пакет практичних проектів, які дали б реальний результат взаємодії, вигідний як для наших держав загалом, так і для представників національних меншин зокрема", - додали у МЗС.

Було підтверджено інтерес провести ближчим часом засідання спільної міжурядової комісії з питань економічного співробітництва.

Також під час двосторонніх зустрічей увага була приділена співпраці в продовженні міжнародного тиску на Росію за її агресію проти України і пролонгації санкцій ЄС за невиконання Москвою мінських домовленостей.

Окрім того, у Будапешті на засіданні контактної групи з ядерної безпеки Божок нагадав світові про існування Будапештського меморандуму про гарантії безпеки Україні у зв'язку з відмовою від ядерної зброї, який РФ брутально порушує з 2014 року.

Нагадаємо, після прийняття в 2017 році в Україні закону про освіту, який визначив українську мовою освітнього процесу, Угорщина почала блокувати засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів.