Украинский языковой закон обсудили в Будапеште

КИЕВ. 24 мая. УНН. Заместитель министра иностранных дел Егор Божок в Будапеште проинформировал венгерских коллег о выполнении Украиной рекомендаций Венецианской комиссии по закону "Об образовании" и об основных положениях закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.