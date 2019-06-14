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Моніторингова місія ООН надала рекомендації щодо мовного закону - Денісова

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Моніторингова місія ООН надала свої рекомендації щодо мовного закону українським органам влади. Про це Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Моніторингова місія ООН надала рекомендації щодо мовного закону - Денісова

Рекомендації були надані під час зустрічі Людмили Денісової з головою Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіоною Фрейзер.

“Ми говорили про прийнятий Закон „Про забезпечення функціонування української мови як державної“. Так, Моніторингова місія ООН надала свої рекомендації щодо нього українським органам влади. Я поінформувала, що ми також його аналізували і наразі чекаємо висновок Венеціанської комісії”, — написала Денісова.

За її словами, Фіона Фрейзер також, відзначила важливість визнання неконституційним закону про е-декларування для активістів.

Окрім того, йшлося також про звільнення громадян України, утримуваних у місцях несвободи на інших територіях.

Вона, зазначила, що Фіона Фрейзер залишає свою посаду після чотирьох років роботи.

“Я побажала Фіоні Фрейзер успіхів на новому місці роботи”, — додала Денісова.

На зустрічі були присутні мої представники та працівники офісу Моніторингової місії ООН з прав людини.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Єгор Божок у Будапешті поінформував угорських колег про виконання Україною рекомендацій Венеціанської комісії щодо закону “Про освіту” та про основні положення закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

Заступник міністра закордонних справ Єгор Божок у Будапешті поінформував угорських колег про виконання Україною рекомендацій Венеціанської комісії щодо закону “Про освіту” та про основні положення закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”.

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