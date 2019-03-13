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Монетизация субсидий приведет к всплеску цен - экономист

Киев • УНН

 • 16892 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Одномоментное попадания крупной денежной массы на рынок в результате монетизации субсидий приведет к повышению цен на товары и лекарства. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил экономист и политик Андрей Новак, передает УНН.

Монетизация субсидий приведет к всплеску цен - экономист

Андрей Новак, говоря о монетизации субсидий, отметил, что большинство украинцев находятся в сложном финансовом положении, поэтому большинство средств от монетизации субсидий пойдут не на оплату жилищно-коммунальных услуг, люди будут тратить деньги на свои текущие нужды, поскольку на это им не хватает собственных доходов.

"Поэтому эта выделенная сумма - 5,6 млрд грн - большая часть добавится к увеличению долга по ЖКХ, который на сегодня уже около 60 млрд грн", - убежден эксперт.

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Экономист обратил внимание на то, какими будут последствия того, что такая денежная масса мгновенно появится на рынке.

"По законам экономики, только один результат - повышение цен на те товары, на которые люди прежде всего, будут тратить. А это - продукты питания, лекарства, поскольку большинство получателей субсидий - это люди старшего возраста, которые нуждаются в лекарствах. Поэтому можно ожидать всплеск цен на эти категории товаров", - отметил Андрей Новак.

Он добавил, что март никогда не был периодом изменения социальных платежей, ведь обычно такие изменения происходили или с начала года, или с середины года. А в последние годы также была тенденция осуществления измененных выплат накануне нового года. По его мнению, и монетизация субсидий в марте, и индексация пенсий происходят учитывая президентские выборы, и эти выплаты можно рассматривать как косвенный подкуп избирателей.

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Как сообщал УНН, в первый день выплат субсидий наличными выплачено 350 млн грн .

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