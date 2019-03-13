Монетизація субсидій призведе до сплеску цін - економіст

Андрій Новак, говорячи про монетизацію субсидій, зауважив, що більшість українців перебувають у складному фінансовому становищі, тож більшість коштів від монетизації субсидій підуть не на оплату житлово-комунальних послуг, люди витрачатимуть гроші на свої поточні потреби, оскільки на це їм не вистачає власних доходів.

"Тому ця виділена сума – 5,6 млрд грн – більша частина додасться до збільшення боргу з ЖКГ, який на сьогодні вже близько 60 млрд грн", – переконаний експерт.



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Економіст звернув увагу на те, якими будуть наслідки того, що така грошова маса одномоментно з’явиться на ринку.

"За законами економіки, тільки один результат – підвищення цін на ті товари, на які люди перш за все, будуть витрачати. А це – продукти харчування, ліки, оскільки більшість отримувачів субсидій – це люди старшого віку, які потребують ліків. Тож можна очікувати сплеск цін на ці категорії товарів", – зазначив Андрій Новак.

Він додав, що березень ніколи не був періодом зміни соціальних платежів, адже зазвичай такі зміни відбувалися або з початку року, або із середини року. А останніми роками також була тенденція здійснення змінених виплат напередодні нового року. На його думку, й монетизація субсидій у березні, й індексація пенсій відбуваються з огляду на президентські вибори, і ці виплати можна розглядати як непрямий підкуп виборців.



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Як повідомляв УНН, в перший день виплат субсидій готівкою виплачено 350 млн грн.