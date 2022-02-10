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Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области после ДТП с кортежем Ярославского

Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области после ДТП с кортежем Ярославского

Киев • УНН

 • 31618 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Министр внутренних дел Денис Монастырский принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина после ДТП с кортежем Александра Ярославского. Об этом глава МВД сообщил на своей странице в Faceboook, передает УНН.

Цитата

"Только что принял решение об увольнении начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина", - написал Монастырский.

Глава МВД добавил, что к ответственности за смерть человека будет привлечен только тот, кто был за рулем.

Контекст

ДТП с кортежем Александра Ярославского произошло вчера, 9 февраля, вечером на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский". По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Предварительно полицейские уже установили, что 9 февраля около 22:55 в районе 534 км автодороги "Киев-Харьков-Довжанский", неустановленный автомобиль, который двигался со стороны города Чугуев в направлении Харькова, совершил наезд на пешехода - мужчину в возрасте примерно 50 лет. В результате ДТП пешеход погиб.

Следователи полиции Харьковской области открыли по факту ДТП уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины. В частности событие квалифицировано по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) и по ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства правоохранители устанавливают личность погибшего, а также все обстоятельства ДТП. Кроме того, полицейские устанавливают личность водителя, а также вызывают на допрос возможного участника ДТП.

Максимальное наказание в соответствии с санкцией статьи предусматривает от 3 до 8 лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Добавим

В компании DCH также предоставили официальный комментарий по поводу ДТП.

"За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП был водитель, который работает в одной из вспомогательных служб DCH. Ночью, направляясь в Харьков для парковки автомобиля, он в условиях ограниченной видимости совершил наезд на препятствие, характер которого во время движения не распознал. Утром был выявлен факт отсутствия номерного знака, а также выяснили другие обстоятельства дела. Уполномоченные сотрудники сообщили в полицию, и водитель сразу прибыл в отделение для допроса. В настоящее время он сотрудничает со следствием и ожидает оглашения меры пресечения", - говорится в сообщении.

По данным DCH, сегодня, 10 февраля, президент Александр Ярославский, согласно сформированного в начале текущей недели рабочего графика, улетел в Лондон для встречи с семьей.

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