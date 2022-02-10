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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області після ДТП з кортежем Ярославського

Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області після ДТП з кортежем Ярославського

Київ • УНН

 • 31627 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський прийняв рішення про звільнення начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна після ДТП з кортежем Олександра Ярославського. Про це глава МВС повідомив на своїй сторінці у Faceboook, передає УНН.

Цитата

"Щойно прийняв рішення про звільнення начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна", - написав Монастирський.

Глава МВС додав, що до відповідальності за смерть людини буде притягнутий тільки той, хто був за кермом.

Контекст

ДТП з кортежем Олександра Ярославського сталася вчора, 9 лютого, увечері на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський». За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України та встановлюють всі обставини події.

Попередньо поліцейські вже встановили, що 9 лютого близько 22:55 в районі 534 км автодороги «Київ-Харків-Довжанський», невстановлений автомобіль, який рухався зі сторони міста Чугуєв в напрямку Харкова, скоїв наїзд на пішохода - чоловіка віком приблизно 50 років. У результаті ДТП пішохід загинув.

Слідчі поліції Харківщини відкрили за фактом ДТП кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема подія кваліфікована за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та за ч. 3 ст. 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

В рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють особу загиблого, а також усі обставини ДТП. Крім того, поліцейські встановлюють особу водія, а також викликають на допит можливого учасника ДТП.

Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає від 3 до 8 років тюремного ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Додамо

У компанії DCH також надали офіційний коментар щодо ДТП.

"За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, був водій, який працює в одній із допоміжних служб DCH. Вночі, прямуючи до Харкова для паркування автомобіля, він в умовах обмеженої видимості здійснив наїзд на перешкоду, характер якої під час руху не розпізнав. Вранці було виявлено факт відсутності номерного знака, а також з'ясували інші обставини справи. Уповноважені співробітники повідомили поліцію, і водій одразу прибув до відділення для допиту. В даний час він співпрацює зі слідством і очікує на оприлюднення запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

За даними DCH, сьогодні, 10 лютого, президент Олександр Ярославський, відповідно до сформованого на початку поточного тижня робочого графіка, відлетів до Лондона для зустрічі з сім'єю.

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