МОН ответило на самые распространенные вопросы поступающих в бакалавриат и магистратуру

Сейчас размещены 2 блока Q&A - для поступающих на бакалавра и на магистра. У них есть подробные разъяснения о подаче заявлений и документов, минимальные проходные баллы, льготное поступление, дополнительные баллы и коэффициенты, нюансы поступления и перевода на бюджет и тому подобное. В разделе о магистратуре большой блок вопросов посвящен "ВНО в магистратуру" - вступления на те специальности, куда надо сдавать единый вступительный экзамен по иностранному языку (ЕВИ) и единое вступительное испытание по праву и общих учебных юридических компетентностях (ЕФВВ).

"Основная фаза вступительной кампании начнется 1 июля, когда стартует регистрация электронных кабинетов. Однако в целом процесс вступления имеет несколько различных блоков. Например, уже 13 мая начнется регистрация на ЕВИ и ЕФВВ для поступающих в магистратуру ряда специальностей. Поэтому уже сейчас для них мы подготовили вопросы-ответы, чтобы поступающие в любое время имели доступ к этой информации. Как показал опыт прошлого года, когда мы впервые сделали такие Q&A, этот формат разъяснений был достаточно популярным и нужным", - отметил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых Минобразования Олег Шаров.

Он добавил, что вопросы-ответы готовились на основе тех запросов, которые чаще всего поступали в МОН и приемные комиссии вузов от поступающих в прошлые годы. В ближайшее время также планируется опубликовать Q&A по вступлению на младшего специалиста, а также видео и инфографики по различным направлениям поступления.

Отдельно предполагается, что в последнюю неделю июня заработает горячая телефонная линия МОН. А уже сейчас вопросы о вступлении, которые не отражены в размещенных Q&A, предлагают отправлять на ящик [email protected] или задавать их в официальной Фейсбук-группе "Введение 2019".

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