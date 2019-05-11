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МОН відповіло на найпоширеніші запитання вступників у бакалаврат та магістратуру

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КИЇВ. 11 травня. УНН. Міністерство освіти і науки підготувало відповіді на найпоширеніші запитання щодо вступної кампанії у виші 2019 року. Вони були опубліковані сьогодні, 11 травня 2019 року, на сайті МОН у розділі “Вступна кампанія 2019”, повідомляє УНН.

Наразі розміщені 2 блоки Q&A — для вступників на бакалавра і на магістра. У них є докладні роз’яснення про подання заяв та документів, мінімальні прохідні бали, пільговий вступ, додаткові бали та коефіцієнти, нюанси вступу та переведення на бюджет тощо. У розділі про магістратуру великий блок питань присвячений “ЗНО в магістратуру” — вступу на ті спеціальності, куди треба складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей (ЄФВВ).

“Основна фаза вступної кампанії почнеться 1 липня, коли стартує реєстрація електронних кабінетів. Однак загалом процес вступу має кілька різних блоків. Наприклад, уже 13 травня почнеться реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ для вступників у магістратуру низки спеціальностей. Тому вже зараз для них ми підготували запитання-відповіді, щоб вступники в будь-який час мали доступ до цієї інформації. Як засвідчив досвід минулого року, коли ми вперше зробили такі Q&A, цей формат роз’яснень є досить популярним та потрібним”, — зазначив генеральний директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН Олег Шаров.

Він додав, що запитання-відповіді готувалися на основі тих запитів, які найчастіше надходили до МОН та приймальних комісій вишів від вступників у минулих роках. Найближчим часом також планується опублікувати Q&A щодо вступу на молодшого спеціаліста, а також відеороз’яснення та інфографіки за різними напрямами вступу.

Окремо передбачається, що в останній тиждень червня запрацює гаряча телефонна лінія МОН. А вже зараз запитання щодо вступу, які не відображені в розміщених Q&A, пропонують надсилати на скриньку [email protected] або ставити їх в офіційній Фейсбук-групі “Вступ 2019”.

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