Молюсь за вас: духовник Трампа написал странное сообщение
Киев • УНН
Пастор Марк Бернс написал в соцсети X, что молится за президента США Дональда Трампа. Это произошло после слухов о возможной смерти Трампа, который три дня не появлялся публично.
Духовный советник президента США Дональда Трампа, американский пастор Марк Бернс, написал короткое сообщение, в котором заявил, что молится за Трампа. Об этом Бернс написал в соцсети Х, передает УНН.
Детали
"Молюсь за вас, президент Трамп", - написал Бернс.
Дополнение
На днях пользователи соцсетей предполагали, что президент США Дональд Трамп умер. Ведь по меньшей мере три дня не выходил в прямой эфир, не публиковал сообщения в своей соцсети, а также в его расписании не было запланированных публичных выступлений.
Трамп сегодня, 2 августа выступит с важным заявлением.