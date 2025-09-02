Молюся за вас: духовник Трампа написав дивне повідомлення
Київ • УНН
Пастор Марк Бернс написав у соцмережі X, що молиться за президента США Дональда Трампа. Це сталося після чуток про можливу смерть Трампа, який три дні не з'являвся публічно.
Духовний радник президента США Дональда Трампа, американський пастор Марк Бернс, написав коротке повідомлення, в якому заявив, що молиться за Трампа. Про це Бернс написав у соцмережі Х, передає УНН.
Деталі
"Молюся за вас, президенте Трампе", - написав Бернс.
Доповнення
Днями користувачі соцмереж припускали, що президент США Дональд Трамп помер. Адже щонайменше три дні не виходив у прямий ефір, не публікував дописи у своїй соцмережі, а також у його розкладі не було запланованих публічних виступів.
Трамп сьогодні, 2 серпня виступить із важливою заявою.