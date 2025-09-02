Молюся за вас: духовник Трампа написав дивне повідомлення

$41.370.05
48.470.27
uken
11:50 • 32307 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
11:02 • 58046 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 100926 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 116934 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 64876 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 127361 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 47103 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 84179 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53083 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 107956 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+24°
3.5м/с
44%
748мм
Популярнi новини
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 212416 перегляди
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 212142 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 201844 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 198562 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 192955 перегляди
Публікації
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto11:50 • 32315 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo2 вересня, 10:24 • 100935 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 116942 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні2 вересня, 06:50 • 72165 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 127366 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Роберт Фіцо
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Державний кордон України
Китай
Реклама
УНН Lite
Мессі з’явився на зборах збірної Аргентини з ексклюзивною сумкою Hermès за $65 тисячPhoto14:15 • 3108 перегляди
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo11:20 • 21375 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ10:43 • 24735 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України2 вересня, 08:32 • 39667 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 84183 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Шахед-136
The New York Times
ChatGPT
Fox News

Молюся за вас: духовник Трампа написав дивне повідомлення

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Пастор Марк Бернс написав у соцмережі X, що молиться за президента США Дональда Трампа. Це сталося після чуток про можливу смерть Трампа, який три дні не з'являвся публічно.

Молюся за вас: духовник Трампа написав дивне повідомлення

Духовний радник президента США Дональда Трампа, американський пастор Марк Бернс, написав коротке повідомлення, в якому заявив, що молиться за Трампа. Про це Бернс написав у соцмережі Х, передає УНН.

Деталі

"Молюся за вас, президенте Трампе", - написав Бернс.

Доповнення

Днями користувачі соцмереж припускали, що президент США Дональд Трамп помер. Адже щонайменше три дні не виходив у прямий ефір, не публікував дописи у своїй соцмережі, а також у його розкладі не було запланованих публічних виступів.

Трамп сьогодні, 2 серпня виступить із важливою заявою.

Павло Башинський

Новини Світу
Фейкові новини
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки